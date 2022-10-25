رسالة من فينيسيوس إلى أتلتيكو: اطردوا العنصريين من ملعبكم

نجم ريال مدريد يطالب إدارة أتلتيكو بمنع الجماهير التي قامت بهتافات عنصرية ضده من دخول ملعب "ميتروبوليتانو" مرة أخرى.

لم يغلق البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم نادي ريال مدريد صفحة تلقيه إهانات عنصرية خلال مباراة الديربي ضد أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني، ودعا إدارة "الروخيبلانكوس" إلى معاقبة الجماهير التي هاجمته عنصريًا.

فينيسيوس أجرى مقابلة مع موقع "جلوبو" البرازيلي تحدث خلالها عن الأحداث التي وقعت في ديربي مدريد، قال فيها: "من الصعب القول إن العنصرية ستنتهي من كرة القدم مع العديد من الناس الذين يواصلون القيام بذلك، لكن أحب أن أصدق وجود أشخاص طيبين أكثر من السيئين".

البرازيلي الشاب شعر بالأذى الشديد من الهتافات الجماعية التي تعرض لها خلال مباراة أتلتيكو مدريد في الديربي، ويأمل أن تكون هناك عواقب.

وأضاف: "كل هؤلاء الأشخاص العنصريين يجب أن يدفعوا الثمن بطريقة ما، يجب ألا يدخل مشجعو أتلتيكو الذين فعلوا ذلك الملعب مرة أخرى، وبهذه الطريقة سيعانون كثيرًا، وسيعتقدون أنهم إذا فعلوا أمرًا مماثلًا سوف يدفعون ثمنه".

رابطة الدوري الإسباني أعلنت بالفعل أنها تنوي التنديد بهذه الهتافات على الرغم من وقوعها خارج الملعب، فيما أكد أتلتيكو مدريد أنه يجري تحقيقًا لمعرفة من بدأوا تلك الهتافات العنصرية لطردهم من النادي.

أتلتيكو مدريد أصدر بيانًا يدين ما حدث، جاء فيه: "نرفض هذه الأغاني ونشعر بالسخط منها، ولن نسمح لأي فرد بالاختفاء وراء ألواننا للقيام بإهانات عنصرية أو معادية للأجانب".