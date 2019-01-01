رسالة من رئيس النصر للجماهير قبل مباراة الأهلي
بلال محمد فيسبوك تويتر
وجه سعود آل سويلم، رئيس نادي النصر رسالة إلى جمهور فريقه، قبل المباراة المرتقبة أمام الأهلي، مساء اليوم في الدوري السعودي للمحترفين.
ويحل النصر ضيفاً على نظيره الأهلي، مساء اليوم في إطار مباريات الجولة الـ 20 من الدوري، على ملعب الجوهرة المشعة.
🗒️- كلاسيكو مرتقب بين #الأهلي و #النصر🔥، إليكم مباريات الجولة العشرين.👇 pic.twitter.com/ja34H6CxOt— موقع قول السعودي (@GoalSA) February 11, 2019
وكتب آل سويلم عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر: " جماهير الشمس بالغربية، ينتظرنا غداً لقاء هام لمواصلة المنافسة والجميع ينتظر دعمكم وحضوركم المعهود في الجوهرة لتشرق شمس العالمي بجدة".
وأتم: "مشتاق لشوفتكم".
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ويحتل النصر المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري، برصيد 40 نقطة، وبفارق ست نقاط عن الهلال المتصدر، بينما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 36 نقطة.