رسالة من جوميس إلى جماهير الهلال باللغة العربية

لدي عدة تجارب في العلاقات القوية الناتجة من كرة القدم

وجه اللاعب الفرنسي بافيتيمبي جوميس مهاجم نادي الهلال السعودي رسالة شكر خاصة إلى الجماهير والمتابعين له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وغرد جوميس باللغة العربية عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" : "لدي عدة تجارب في العلاقات القوية الناتجة من كرة القدم".

وأضاف جوميس : "لكن العلاقة بيني و بين الحضارة السعودية و المشجعين و خاصة الهلال تعطيني الشعور كأنني في بيتي و بين أهلي".

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وأنهى : "شكراً لكم جميعاً!!! سوف اشرب القهوة و اجلس في البيت".

وكانت تقارير قد كشفت عن وجود نية للاعب الفرنسي الرحيل عن صفوف الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية المُقبلة عقب نهاية عقده مع الفريق.

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وأكدت التقارير أن اللاعب قد يعود إلى منافسات الدوري التركي من جديد عبر بوابة نادي بشكتاش، وذلك خلال الميركاتو الصيفي.