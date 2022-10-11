رسالة من البرازيلي؟ أنتوني يهدد من خلال وشم جديد!

هل هي رسالة من البرازيلي؟

نشر نجم مانشستر يونايتد ومنتخب البرازيل أنتوني بعض الصور لوشمه الجديد الذي رسمه على جسده عبر موقع إنستجرام، حيث يشارك لاعب الشياطين الحمر جماهيره ما كتب على يديه.

ويعد أنتوني من الشخصيات المهتمة بالوشوم، حيث قد سبق وأن تحدث مع موقع مانشستر يونايتد الرسمي عن شغفه في تلك المسألة.

ونشر لاعب الشياطين الحمر صورة جديدة لوشمه الذي رسمه على أحد أصابعه حيث كتب كلمة " shhh..." أو "اصمت".

كما نشر بعض الصور الأخرى لوشوم جديدة مثل وضع كلمة "iluminado" على رقبته، وهي تعني "المضيء"، وصورة لوشم يظهر قبضة يد قوية وتاريخ 2014.

وياتي ذلك بعد فترة قليلة للغاية من إعلان تواجد أنتوتي في قائمة المنتخب البرازيلي لبطولة كأس العالم قطر 2022.