رئيس البارسا يكيل المديح لقائد المستقبل

تحدث جوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، عن رغبته في التجديد لأحد لاعبي البارسا "مدى الحياة"، ليحبط كل التقارير الصحفية المنتشرة حول إمكانية التفريط فيه.

وألقى رئيس برشلونة، كلمة عن المدافع الأوروجواياني رونالد أراوخو، أثناء حضوره جلسة تصوير لفيلم وثائقي عن اللاعب، مؤكدًا أنه أحد الأعمدة الرئيسية للفريق الكتالوني.

وأجاب لابورتا عن سؤال بشأن إمكانية تجديد عقد أراوخو، قائلًا: "أريد تجديد عقده مدى الحياة، إنه واحد من أفضل المدافعين في العالم ودوره في الملعب مهم للغاية".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "رونالد لديه التزام كبير منذ اللحظة الأولى له في برشلونة، سواء داخل الملعب أو خارجه، كما هو الحال في التدريب ومع الجهاز الفني وزملائه".

وتابع لابورتا: "أراوخو مصدر فخر كبير لبرشلونة، نفتخر بأن يكون لدينا لاعبين مثله يدافعون عن ألوان البارسا. لا أستطيع أن أذهب إلى أبعد من ذلك هنا، لأن الفيلم الوثائقي سيعمل على إظهار أنه شخص استثنائي وإنساني".

يذكر أن رونالد أراوخو يعد هدفًا أساسيًا لبايرن ميونخ، الذي تقدم بعرضين لضمه وصل أحدهما إلى 90 مليون يورو، إلا أن برشلونة رفض العرض في الميركاتو الشتوي الماضي.