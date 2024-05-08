رسالة إلى ليونيل ميسي؟ .. جريزمان يلمح لوجهته القادمة بعد ارتباطه بالنصر والاتحاد

جريزمان يثير الجدل بشأن مستقبله..

أثار النجم الفرنسي أنطوان جريزمان، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد الإسباني، الجدل بشأن مستقبله، خلال الساعات القليلة الماضية.

جريزمان البالغ من العمر 33 سنة، والذي يقدّم مستويات رائعة مع أتلتيكو مدريد، في الموسمين الأخيرين، يرتبط بعقد مع الفريق حتى 30 يونيو 2026؛ وسط غموض بشأن استمراره أو الرحيل.

وفي هذا السياق.. نشر جريزمان، اليوم الأربعاء، صورة مثيرة للجدل عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"؛ معلقًا عليها بعنوان "مكتب الهوايات".

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الصورة التي نشرها المهاجم الفرنسي عبر حسابه؛ تضمنت مجموعة من مقتنيات الدوري الأمريكي، مع ظهور "لوحة" الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، في الوسط والمقدمة.

وتأتي هذه الصورة، بعد اللقاء الذي جمع بين أنطوان جريزمان والأسطورة الإنجليزية ديفيد بيكهام، أحد ملاك نادي إنتر ميامي الأمريكي، الذي يضم في صفوفه ميسي.

كل ذلك.. زاد من التكهنات، بشأن إمكانية انتقال جريزمان إلى الدوري الأمريكي، وتحديدًا لإنتر ميامي، خلال الميركاتو الصيفي القادم؛ خاصة أن المهاجم الفرنسي أكد على أن أتلتيكو مدريد؛ سيكون آخر فريق أوروبي يلعب له.

وتزامل جريزمان وميسي سابقًا، في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، وتحديدًا في الفترة من 2019 إلى 2021.

جدير بالذكر أن نادي النصر السعودي، حاول كثيرًا التعاقد مع جريزمان، خلال الصيف الماضي والميركاتو الشتوي "يناير 2024"، كما ارتبط اسم اللاعب بعملاق جدة الاتحاد، أيضًا.