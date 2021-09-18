رسالة لريال مدريد؟ برشلونة يرتدي الأبيض الموسم المقبل!

مفاجأة..

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم السبت، عن تسريبات لتصاميم قمصان برشلونة للموسم المقبل 2022-23، كاشفًا عن لون القميص الثالث الذي يميل للأبيض.

يرى البعض أن هذا القميص سيكون موضع سخرية لدى مشجعي ريال مدريد، العدو اللدود للفريق الكتالوني، إذ يعتبر اللون الأبيض رمزًا للفريق الملكي.

كيف جاء قميص برشلونة؟

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن التصميم الجديد للقميص مستوحى من شعار برشلونة، ونجح المدير العام للنادي في تطويره.

ويظهر قميص برشلونة الرئيسي بثلاثة ألوان، الأزرق والقرمزي الكلاسيكي، جنبًا إلى جنب مع الأزرق الداكن الذي ينتشر على الأكمام.

أما على مستوى الحروف المخصصة للرعاة، سواء على الصدر أو الأكمام ستأتي باللون الذهبي، وكذلك ستكون الأرقام والأسماء الخاصة باللاعبين، بحسب التقرير.

كيف ظهر القميص الثاني والثالث؟

يتميز القميص الثاني بأنه يحمل اللون البني في مجمل تصميمه، وسيكون مشابهًا لقميص برشلونة الاحتياطي في أوائل الألفنيات.

أما القميص الثالث فأنه يميل إلى الأبيض مع صليب "البلوجرانا" في منتصف القميص بألوانه الشهيرة الأورجوانية والزرقاء.

كما أشارت الصحيفة أن رئيس برشلونة جوان لابورتا لم يكن له رأي في التصميم الحالي، وقد تمت الموافقة على مجموعة الموسم المقبل من قبل إدارة “جوسيب ماريا بارتوميو”.

واعتبارًا من موسم 2023-24 فصاعدًا، سيكون لإدارة لابورتا رأيًا في تصميمات الأطقم المختارة للفريق.

انقر هنا من أجل المشاركة في تحديات باور هورس والفوز بجوائز قيمة

اقرأ أيضَا:

"لوكاكو هو الأفضل في العالم ومن بعده مبابي وماركينيوس"

لقد خيبتم آمالي .. كواليس ليلة غضب لابورتا من لاعبي برشلونة

مشكلة موريبا مع برشلونة تلاحقه في لايبزيج