رسالة غريبة .. تاليسكا لجمهور النصر قبل لقاء الفتح: لا تخافوا!

العالمي يحل اليوم ضيفًا على الفتح في أول مباراة بعد وداع كأس السوبر السعودي

وجه البرازيلي أندرسون تاليسكا؛ لاعب النصر السعودي، رسالة لجماهير ناديه قبل ساعات من مواجهة الفتح، أثارت بعض الجدل.

العالمي يحل ضيفًا على النموذجي، اليوم الجمعة، على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية، ضمن الجولة الـ15 من دوري روشن السعودي.

وعبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، نشر تاليسكا موعد المباراة مع رسالة كتب بها: "لا تخافوا، أنا معكم".

البرازيلي اعتاد على توجيه بعض الرسائل قبل المباريات عبر "إنستجرام"، لكن الغريب هذه المرة هو المغزى من وراء رسالته، إذ اتهمه بعض جمهور العالمي بالغرور.

يذكر أن العالمي ودع كأس السوبر السعودي مؤخرًا من دور نصف النهائي بالهزيمة أمام الاتحاد بثلاثية مقابل هدف وحيد.

ويحتل رفاق تاليسكا المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن رصيد 33 نقطة، متأخرين بفارق نقطة وحيدة عن الشباب؛ صاحب الصدارة، لكن الأخير خاض مباراتين أكثر من العالمي.