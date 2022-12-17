رسالة عاطفية من سكالوني للاعبي الأرجنتين قبل نهائي كأس العالم 2022

تعرف على رسالة مدرب الأرجنتين للاعبين قبل نهائي مونديال قطر

وجه ليونيل سكالوني، المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني رسالة عاطفية للاعبي الفريق قبل مواجهة الغد الحاسمة بنهائي كأس العالم قطر 2022.

وأشاد سكالوني بجهود فريقه وقال للاعبين أن يفخروا بأنفسهم حتى لو لم يفزوا بالبطولة.

ويسعى المنتخب الأرجنتيني إلى تحقيق أول لقب له في كأس العالم منذ عام 1986، في المقابل يطمح المنتخب الفرنسي في تحقيق ثاني لقب له على التوالي.

وقال سكالوني خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "لقد أصبحت عاطفيًا بالفعل لأنهم قدموا كل شيء بصدق دعونا نأمل أن نفوز باللقب غدًا وإذا لم نستطع يجب أن يفخروا لأن الحقيقة هي أنها لحظة للاستمتاع".

وستكون المباراة النهائية غدًا الأحد هي آخر فرصة للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لرفع الكأس في مسيرته، حيث قال مهاجم باريس سان جيرمان إنه سينهي مسيرته الدولية بعد هذه البطولة.