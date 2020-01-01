رسالة عاطفية من أرتور في وداع برشلونة

أرتور يودع برشلونة بشكل مؤثر بعدما أصبح لاعبًا ليوفنتوس وانتقل بيانيتش بدلًا منه

ودع نجم يوفنتوس الجديد ومتوسط الميدان الدولي البرازيلي أرتور ميلو برشلونة بشكل عاطفي بعدما أصبح لاعبًا للسيدة العجوز بداية من الموسم المقبل.

وكان أرتور قد انتقل خلال الميركاتو الصيفي الحالي إلى يوفنتوس في صفقة تبادلية انتقل على إثرها ميراليم بيانيتش إلى برشلونة.

وقال أرتور في مقطع فيديو نُشر على تويتر: "من الصعب دائمًا قول وداعًا، بل والأكثر صعوبة هو أنني أترك مكانًا كان بمثابة منزلي وحلمًا لي"

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وأضاف: "برشلونة مدينة رائعة، ستبقى إلى الأبد في قلبي، استقبلني الجميع باعتباري كتالونيًا ولد وعاش هنا، أضاف ذلك لي ثقافة جديدة، وساعدني على التطور كلاعب وكشخص"

وتابع: "سأترك مجموعة من اللاعبين الرائعين، أنا محظوظ جدًا لأنني لعبت إلى جانبهم خلال فترة تواجدي هنا، والأهم من ذلك، أنا ممتن لدعمهم كأشخاص رائعين بقلوب كبيرة"

وأردف: "لقد احتضنتني الجماهير منذ اليوم الأول لي في برشلونة، لقد جعلوني فخورًا باللعب من أجلهم وبارتداء أحد أعظم القمصان في العالم"

واختتم تصريحاته قائلًا: "لقد أظهرتم لي الحب والاحترام الذي لن أنساه طيلة حياتي، اليوم هو يوم الوداع، لكنني سآخذ كل مشاعركم معي وأحملها في قلبي إلى الأبد"

ميسي ونوير وإيتو وأبرز من حققوا الثلاثية مرتين

يذكر أن انتقال أرتور إلى يوفنتوس لم يكن برغبته، حيث أراد الاستمرار في برشلونة ولكن النادي هو من فضل الاستغناء عن خدماته.