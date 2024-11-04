بعد الرسالة الغامضة ... سلوت يكشف مصير مستقبل محمد صلاح مع ليفربول

سلوت يتحدث عن مستقبل صلاح مع ليفربول...

تحدث إرني سلوت، المدير الفني لنادي ليفربول عن مستقبل محمد صلاح، نجم الريدز في ظل الأنباء التي انتشرت حول، رحيله بعد الرسالة الغامضة التي نشرها الفرعون المصري، مؤخرًا.

وكان صلاح قد كتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، رسالة لجمهور فريقه عقب الفوز الأخير على برايتون، يوم السبت الماضي في الدوري الإنجليزي: "مهما حدث فلن أنسى أبدًا شعور التسجيل على ملعب آنفيلد".

وأثار صلاح، التكهنات حول مستقبل مع الريدز، في ظل اهتمام أندية الدوري السعودي، بالتعاقد مع الفرعون المصري، الذي ينتهي عقده مع ليفربول، بنهاية الموسم الحالي، ولم يتوصل الطرفان إلى صيغة لتجديد العقد حتى الآن.

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وقال سلوت، ضاحكًا في تصريحات بالمؤتمر الصحفي لمباراة ليفربول وباير ليفركوزن القادمة: "أنا لا أتابع منشورات لاعبي فريقي على إنستاجرام، أنا أتحدث معهم مباشرة وهو ما لا يمكنكم فعله".

وتابع: "صلاح في مكانة جيدة، أتمنى أن ينشر صورة أخرى له بتعليق كهذا يوم غد، ويوم السبت القادم، ما يقوله ليس مهمًا بالنسبة لي، المهم كيف يلعب وما يخبرني به عندما نتحدث، هذا المهم وليس كيف تفسرون منشوراته".

وأضاف: "كان يجب أن أتحدث معه عما قالوا عنه، ولكننا تحدثنا عن مباراة ليفركوزن، لأن هذا الفريق يستحق اهتمامنا".

جدير بالذكر أن ليفربول، يستعد لمواجهة باير ليفركوزن، يوم غد الثلاثاء ضمن مباريات الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا، ثم يستضيف أستون فيلا، مساء السبت القادم في الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي.