فيديو | رسالة سعودية من ملعب لوسيل .. ميسي وينه كسرنا عينه!
معجزة حقيقية قام بها المنتخب السعودي، اليوم، الثلاثاء، بعد الفوز على نظيره الأرجنتيني بهدفين مقابل هدف، بالجولة الأولى لدور المجموعات لكأس العالم.
الهدف الأول جاء عن طريق الأرجنتيني ليونيل ميسي من ركلة جزاء، قبل الثنائية التي سجلها صالح الشهري وسالم الدوسري بالدقيقتين 49 و53.
الأفراح السعودية انتشرت في كل مكان سواء داخل ملعب لوسيل أو خارجه، وكان أبرز المستهدفين هو ميسي الذي لم يظهر بالمستوى المطلوب أمام الأخضر في الاختبار المونديالي الأول.
وجاءت الرسالة من جماهير السعودية من خارج الملعب "ميسي وينه؟ كسرنا عينه"، احتفالًا بالمستوى البطولي الذي قدمه الفريق خاصة في الشوط الثاني، والذي شهد اختفاء نجم باريس سان جيرمان عن الصورة.
🎥 جماهيرنا تردد :— منبر الأهلي (@MnbrAlahlisa) November 22, 2022
ميسي وينه كسرنا عينه 😂🇸🇦🔥 pic.twitter.com/T4InOurcwX
جدير بالذكر أن الفوز وضع هيرفي رينارد ورفاقه بالمركز الأول بالمجموعة الثالثة، وجعله من المرشحين بقوة للصعود إلى دور الـ16.