"رسالة ساخرة من 6 كلمات" .. الشباب يرد على تأجيل تتويج الهلال بدوري روشن!

الهلال يواجه الطائي على ملعب الشباب في الجولة 33..

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لم يفوّت نادي الشباب فرصة البيان الصادر من رابطة دوري المحترفين السعودي، حول تأجيل احتفالية تتويج الهلال بلقب دوري روشن، حتى نشر رسالة فسّرها الكثيرون بأنها "ساخرة" من عدم إقامة الاحتفال على ملعبه.

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وأعلنت الرابطة عن إقامة مباراة الهلال والطائي، على ملعب نادي الشباب في الرياض، مساء اليوم (الخميس)، ضمن منافسات الجولة 33 من دوري روشن السعودي، مع تأجيل احتفال الهلال بالتتويج بلقب الدوري إلى الغد، ليقام على ملعب المملكة أرينا، بالتنسيق مع إدارة الهلال؛ وذلك لتعذر إقامة مباراة الطائي في ذات الملعب، ونقلها لملعب الشباب.

ونشر المركز الإعلامي بنادي الشباب، رسالة عبر منصة (إكس)، قال فيها "نرحب بالجميع.. للعب كرة القدم "فقط"، في إشارة لرفض إقامة احتفالية تتويج الهلال باللقب على ملعب الشباب.

وضمن الهلال فوزه بلقب دوري روشن السعودي، للمرة التاسعة عشر في تاريخه، قبل ثلاث جولات على نهاية الموسم، حيث يتزعم الصدارة برصيد 90 نقطة، مبتعدًا بفارق 12 نقطة عن النصر، الوصيف بـ78 نقطة.

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وتنص اللائحة على إقامة احتفال التتويج بلقب دوري روشن السعودي، للفريق الفائز في آخر مباراة تقام على ملعبه، ليتقرر إقامة الاحتفالية بعد مباراة الهلال والطائي، في الجولة قبل الأخيرة، بينما تأجل الاحتفال لعدم جاهزية ملعب المملكة أرينا الذي ارتبط بتنظيم نزال حلبة النار التاريخي بين الملاكمين، الأوكراني ألكسندر أوسيك والبريطاني تايسون فيوري.

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