رسالة إلى ريال مدريد.. تدخل جديد من رئيس فرنسا في مستقبل مبابي!

"تحدثت مع والده"

تحدث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن احتضان بلاده دورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024) الصيف المقبل.

وقال ماكرون، في مقابلة مع " La Tribune Dimanche": "آمل حقا أن تطلق جميع الأندية الأوروبية لاعبيها، كما فعلت الأندية الفرنسية، هذه هي الروح الأولمبية".

وأضاف: "قابلت والد مبابي الأسبوع الماضي وسألته بشأن مشاركته في الأولمبياد، فقال لي "إنه يريد أن يلعبها"، وذلك رغم تصريح كيليان نفسه بأنه "لا يفكر في الألعاب الأولمبية، ويركز على الوضع الحالي لباريس سان جيرمان".

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وسبق وتدخل ماكرون في إفساد انتقال مبابي إلى ريال مدريد في عام 2022، حين تدخل حتى لا يغادر اللاعب باريس سان جيرمان، وهو ما أكده اللاعب نفسه: "لم أتخيل أبدا أنني سأتحدث مع الرئيس عن مستقبلي ومسيرتي، لذلك إنه نوع من الجنون".

وأضاف مبابي: "لقد قال لي أريدك أن تبقى، لا تغادر الآن، أنت مهم جدا للبلاد لديك وقت للمغادرة، يمكنك البقاء قليلا"، عندما يخبرك الرئيس بذلك، فهذا مهم".

يشار إلى أن مبابي يقترب من الانتقال إلى ريال مدريد في الصيف المقبل، بعد نهاية عقده مع سان جيرمان، ويبدو أن مسألة مشاركته في الأولمبياد ستكون بيد ريال مدريد، الذي أخطر الاتحاد الفرنسي رفضه مشاركة لاعبيه في الحدث الأولمبي.