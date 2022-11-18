نجم الأرجنتين يُنهي شائعات الانفصال عن صديقته قبل المونديال

شائعات عديدة عن الانفصال الفترة الماضية

قرر رودريجو دي بول لاعب وسط أتلتيكو مدريد ومنتخب الأرجنتين، إنهاء الجدل حول انفصاله عن صديقته تيني ستويسيل قبل انطلاق بطولة كأس العالم.

دي بول شارك في فوز الأرجنتين على الإمارات بخماسية نظيفة، في المواجهة الودية التي جمعت بينهما مساء الأربعاء، قبل توجه الفريق إلى قطر للمشاركة في المونديال.

ومن جانبه قام لاعب أتلتيكو مدريد بمنح المتابعين إشارة قوية تؤكد قوة العلاقة التي تربطه بصديقته، بانتشار صورة على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر عبارة مكتوبة على حذائه تحمل حروف "TTT" وعلم الأرجنتين على ظهر الحذاء.

وتأتي هذه الحروف كاختصار لكلمة "Triple T" وهو اللقب الذي تشتهر به صديقته التي تعتبر من أشهر المغنيات في الأرجنتين.

وينهي بذلك دي بول الجدل تمامًا عن الانفصال المحتمل، بسبب بعض الكلمات التي قالتها صديقته في إحدى الحفلات الأسبوع الماضي، بالإضافة لانتشار الشائعات عنهما على مدار شهر كامل.

جدير بالذكر أن الأرجنتين تقع في المجموعة الثالثة بكأس العالم، وتلعب مع كل من الأرجنتين والمكسيك وبولندا بالمرحلة الأولى من المسابقة.