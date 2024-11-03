رسالة رعب بعد الصدارة.. كلمات محمد صلاح تقلق جماهير ليفربول

ماذا قال النجم المصري؟

بعث المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، رسالة غامضة إلى جماهير ناديه، بعد 24 ساعة من قيادة الريدز للفوز على برايتون (2-1) ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقلب ليفربول تأخره أمام برايتون بثنائية كودي جاكبو ومحمد صلاح، ليعود الفريق الأحمر إلى صدارة البريميرليج، مستفيدًا من خسارة مانشستر سيتي أمام بورنموث.

وقال صلاح، في رسالة عبر حسابه على "فيسبوك": "صدارة الترتيب هي المكان المناسب لهذا النادي ولا شيء أقل".

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وأضاف: "كل الفرق تفوز بمباريات، لكن يوجد بطل واحد فقط في النهاية، وهذا ما نريده".

وختم: "أشكركم على الدعم في الليلة الماضية، وبغض النظر عما يحدث، لن أنسى أبدًا شعور تسجيل الأهداف في آنفيلد".

وأثارت رسالة صلاح قلق جماهير ليفربول، في ظل الأنباء التي تتردد بشأن إمكانية رحيل النجم المصري بنهاية الموسم الماضي، بعد انتهاء عقده مع الفريق.

ولم يتوصل ليفربول وصلاح إلى اتفاق بشأن التجديد، حيث يحق للنجم المصري التوقيع لأي نادٍ في يناير المقبل، على أن ينتقل له مجانًا الصيف المقبل.