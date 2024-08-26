رسالة مبطنة من براهيم دياز.. نجم الملكي يطلب المزيد من الدقائق!

براهيم دياز يحاول الحصول على المزيد من الدقائق مع ريال مدريد...

يحاول براهيم دياز، لاعب ريال مدريد، الحصول على فرصة أكبر للمشاركة مع الميرينجي، والمزيد من الدقائق، خلال الفترة القادمة، في ظل وجود كوكبة من النجوم في هجوم الملكي.

ونشرت صحيفة "آس" الإسبانية تقريرًا تفيد فيه بأن دياز، يواصل العمل بجهد في التدريبات والدقائق التي يحصل عليها، لإيصال رسالة إلى الجهاز الفني بقيادة كارلو أنشيلوتي.

وأشار التقرير إلى الجميع في ريال مدريد، سعداء بمستوى براهيم دياز صاحب الـ 25 عامًا، وأنه فاق كل التوقعات منذ وصوله في الموسم الماضي، بعد نهاية إعارته مع ميلان.

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وقضى اللاعب الشاب فترة إعارة إلى صفوف ميلان، من 2020 وحتى صيف 2023، تألق خلالهم وقدم مستويات مميز مع العملاق الإيطالي، وشارك في 44 مباراة مع ريال مدريد، بكل المسابقات في أول موسم له بعد العودة ونجح في تسجيل 12 هدفًا وصنع 9 آخرين.

ويعمل اللاعب المغربي، على اكتساب ثقة مدربه في الدقائق التي يحصل عليها، مثل ما حدث في مباراة بلد الوليد الأخيرة، والتي سجل فيها دياز هدفًا وصنع آخر بعد مشاركته كبديل ولمدة 21 دقيقة من المباراة.

جدير بالذكر أن ريال مدريد، يستعد لمواجهة لاس بالماس، مساء يوم الخميس القادم في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني، في لقاء متوقع أن يحصل فيه دياز على بعض الدقائق.