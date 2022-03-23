رسالة حماسية من جوميس لمنتخب السعودية قبل لقاء الصين

وجه الفرنسي بافيتمبي جوميس المحترف السابق في صفوف نادي الهلال السعودي، ومهاجم جلطة سراي التركي، رسالة إلى منتخب السعودية قبل مباراته الحاسمة في تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

المنتخب السعودي يحل ضيفًا على نظيره الصيني الخميس، في الجولة التاسعة من منافسات المجموعة الثانية في المرحلة الثالثة من تصفيات آسيا المؤهلة إلى مونديال قطر.

ويحتاج "الأخضر" إلى الفوز من أجل ضمان واحدة من بطاقتي التأهل المباشر عن مجموعته إلى كأس العالم.

ماذا قال جوميس؟

جوميس نشر مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، وكتب عليه تعليقًا جاء فيه: "أتمنى أنا وإخواني الشعب السعودي فوز المنتخب اليوم .. لازم نشوفكم في كأس العالم إن شاء الله".

وظهر جوميس في مقطع الفيديو مع ثلاثة شباب سعوديين، قال خلاله: "أهلًا يا شباب، أنا دائمًا محاط بأشخاص سعوديين، وقلت دائمًا إنكم إخواني".

وأضاف: "اليوم ليس له علاقة بالهلال، أريد أن أرى السعودية في كأس العالم، أنا معكم".

اتمنى انا واخواني الشعب السعودي فوز المنتخب اليوم .. لازم نشوفكم في كاس العالم ان شاء الله🇸🇦❤️ pic.twitter.com/S19pzMF8He — Bafétimbi Gomis (@BafGomis) March 23, 2022

ما هو موقف السعودية في تصفيات كأس العالم؟

يتصدر منتخب السعودية ترتيب فرق المجموعة الثانية في المرحلة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2022.

وحصد "الأخضر" 19 نقطة بعد مرور ثماني جولات، بالفوز في ست مباريات وتعادل وهزيمة.

ويبتعد منتخب السعودية عن منتخب اليابان الوصيف بفارق نقطة واحدة، وبفارق أربع نقاط عن أستراليا الثالث.

وإذا ما خسر منتخب أستراليا أمام اليابان في المباراة التي ستجمع المنتخبين الخميس، سيضمن "الأخضر" التواجد في المونديال المقبل.

أما إذا خرج المنتخب الأسترالي بالانتصار، فإن منتخب السعودية سيكون مطالبًا بالفوز على الصين قبل الجولة الأخيرة من التصفيات.

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