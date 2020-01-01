رسالة جديدة من تركي آل الشيخ إلى محمود الخطيب

كان آل الشيخ قد أعلن استقالته من رئاسة الأهلي الشرفية

وجه معالي المستشار تركي آل الشيخ وزير الترفيه في المملكة العربية السعودية رسالة خاصة إلى محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي المصري.

وكتب آل الشيخ عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : " تواصل مع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي مرتين في اليومين الماضية يطمئن فيها على صحتي وبشكره على هذا التواصل واتمنى له ولأسرته الكريمة الخير وان ربنا يحفظ الجميع".

وكان آل الشيخ قد أعلن استقالته من رئاسة الأهلي الشرفية منذ أسابيع على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك": "قررت بعد التفكير كثيرا تقديم استقالتي من الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي الكبير.. وأن أعود لصفوف الجماهير مشجعا ومحبا".

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وأضاف: "حفظ الله مصر وشعبها الطيب ووفق الله الأهلي وكل أنديتنا العربية".

وأرفق رئيس هيئة الترفيه السعودية صورة من رسالة موقعة منه وموجهة إلى مجلس إدارة الأهلي المصري تفيد بقراره بالاستقالة.

ويُحيط الغموض بمصير علاقة تركي آل الشيخ مع النادي الأهلي في ظل عدم وجود رد من قبل الإدارة على الاستقالة التي تقدم بها.