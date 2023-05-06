رسالة تحذيرية كونية لمانشستر سيتي قبل لقاء ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا!

جرس إنذار لمانشستر سيتي قبل مواجهة ريال مدريد بدوري الأبطال

حقق فريق مانشستر سيتي فوزًا هامًا اليوم السبت على نظيره ليدز يونايتد بنتيجة 2-1، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبهذا الفوز رفع فريق مانشستر سيتي رصيده للنقطة 82 في صدارة جدول ترتيب البطولة بفارق 4 نقاط عن فريق آرسنال الوصيف.

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة منتظرة وحاسمة أمام ريال مدريد في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وسيلتقي مانشستر سيتي مع ريال مدريد يوم الثلاثاء القادم في مواجهة نارية تتكرر للعام الثاني على التوالي بنفس المرحلة من البطولة.

وتعرض فريق مانشستر سيتي لمفارقة غريبة قبل مواجهة ريال مدريد، حيث تلقى مرماه هدفين في آخر مبارتين له ببطولة الدوري الإنجليزي من فرق فولهام وليدز، واللاعبين الذين سجلوا في شباك السيتي هم فينيسيوس، مهاجم فولهام و رودريجو لاعب ليدز، وهو نفس أسماء نجمي ريال مدريد بخط الهجوم.

وأطاح فريق ريال مدريد بمانشستر سيتي العام الماضي من الدور نصف النهائي لدوري الأبطال بعد فوزه عليه بنتيجة 6-5 بمجموع المبارتين، حيث حول الفريق الملكي تأخره في مباراة الذهاب بنتيجة 4-3، لفوز غالي في مواجهة الإياب بنتيجة 3-1، وسجل النجم البرلزيلي رودريجو هدفين متتالين في شباك السيتي.