"كل يوم يمر يقربني من تحقيق هدفي"... رسالة براهيم دياز لجمهور ريال مدريد

رسالة براهيم دياز لجمهور ريال مدريد...

كشف براهيم دياز، لاعب ريال مدريد، أنه يحارب الوقت للتعافي من إصابته بشكل سريع ويعود للملاعب مرة أخرى مع الميرينجي، كما تحدث عن تفاصيل أيامه الأولى في الإصابة وكيف كان يشعر.

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وكان دياز، قد تعرض إلى إصابة قوية في مباراة ريال مدريد، أمام ريال سوسييداد، بالدوري الإسباني ومن المتوقع غيابه عن الملاعب لفترة قد تصل إلى ثلاثة أو أربعة أشهر.

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وقال دياز في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: " كل يوم يمر يعني يومًا أقل للعودة وسأحاول العودة أقوى مما كنت عليه، أريد أن أكون قوياً وأن أكون قادراً على مساعدة الفريق في أقرب وقت ممكن".

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وتابع: "كان عليّ تقبل الأمر أول شيء، وبعد يومين أو ثلاثة أدركت أنه يجب علي الاستيقاظ والتركيز على العودة في أقرب وقت، الإصابات هي أسوأ جزء في كرة القدم إنها صعبة".

وقبل إصابته أصبح اللاعب صاحب الـ 25 عامًا، من العناصر الأساسية لكتيبة مدربه كارلو أنشيلوتي، في هجوم الميرينجي برفقة كيليان مبابي، وفينيسيوس جونيور.