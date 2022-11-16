رسالة إلى كاسيميرو.. رونالدو: أحلم بمواجهة نهائية ضد البرازيل!

رونالدو يتطلع لمواجهة البرازيل في نهائي كأس العالم

قال كريستيانو رونالدو إنه سيكون بمثابة "الحلم" للبرتغال أن تواجه البرازيل في نهائي كأس العالم، حيث أوضح أنه مزح مع زميله كاسيميرو بشأن هذه المواجهة.

ويبدو أن رونالدو مستعد لخوض معركة الوصول إلى أدوار متقدمة من المونديال، حيث بات يفكر في المواجهة النهائية ورسم سيناريو معين مع زميله في يونايتد حول هذا اللقاء التاريخي.

وفي حديثه مع "LiveScore"، قال رونالدو: "مازحت كاسيميرو أن المباراة النهائية ستكون البرتغال ضد البرازيل، لنكن صادقين، سيكون حلمًا".

وواصل: "كأس العالم هي أصعب بطولة في العالم. أنا أحلم بها. أعلم أنها ستكون صعبة، لكن الحلم مجاني وأنا أحلم طوال الوقت".

جدير بالذكر أن منتخب البرتغال قد وقع في المجموعة الثامنة رفقة كوريا الجنوبية وأوروجواي وغانا، وسيواجه الأخير في أول مباراة يوم 24 نوفمبر.