رسالة إلى سيميوني؟ احتفال غريب من فيليكس بهدف في تدريبات أتلتيكو

جواو فيليكس يحتفل بصورة غريبة في تدريبات أتلتيكو مدريد صباح الخميس، بعدما اكتفى بالجلوس على مقاعد البدلاء خلال مباراة كلوب بروج في دوري الأبطال.

شهدت تدريبات نادي أتلتيكو مدريد الإسباني صباح الخميس واقعة غريبة، كان بطلها البرتغالي جواو فيليكس نجم الفريق.

البرتغالي الدولي لم يشارك في مباراة الأربعاء 12 أكتوبر أمام كلوب بروج البلجيكي في الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا 2022-23، والتي أقيمت على ملعب "ميتروبوليتانو" وانتهت بالتعادل السلبي.

الأرجنتيني دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، ورغم بحث فريقه عن الفوز بأي طريقة، لم يقم بإدخال جواو فيليكس إلى المباراة، واكتفى اللاعب بإجراء عمليات الإحماء طوال الشوط الثاني.

ماذا حدث؟

برنامج "El Chiringuito" نشر مقطع فيديو قصير من تدريبات أتلتيكو مدريد صباح الخميس، يظهر فيه جواو فيليكس وهو يقوم ببعض الركض بالكرة.

النجم البرتغالي واصل طريقه ونجح في تسجيل هدف وقام بالاحتفال بوضع يده على فمه بإشارة السكوت.

وخرجت بعض التفسيرات بأن البرتغالي يوجه رسالة إلى سيميوني بسبب عدم إشراكه في المباريات مؤخرًا.

إلا أن جواو فيليكس خرج عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي لتفسير الأمر.

وكتب فيليكس مشيرًا إلى زميله الأرجنتيني رودريجو دي بول: "ما الذي ستقوله الآن؟ لا يمكنك المنافسة في التمرين الآن".

ماذا قدم جواو فيليكس في موسم 2022-23؟

المباريات القليلة الماضية في دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني شهدت تراجعًا ملحوظًا لعدد الدقائق التي يحصل عليها جواو فيليكس.

وشارك جواو فيليكس في ثلاث دقائق فقط أمام إشبيلية في الجولة السابعة من الدوري الإسباني، ثم في 16 دقيقة أمام جيرونا في الجولة الثامنة.

أما في دوري أبطال أوروبا، فشارك في عشر دقائق فقط أمام كلوب بروج في مباراة الجولة الثالثة، ولم يلعب في الجولة الرابعة.

الدولي البرتغالي لعب 11 مباراة في كافة المسابقات مع أتلتيكو مدريد خلال موسم 2022-23، بإجمالي 588 دقيقة لعب، وتمكن من تقديم ثلاث تمريرات حاسمة، ولم يسجل أي هدف.