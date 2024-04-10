رسالة إلى سعد الشهري .. "اترك لاعبي الاتحاد والمستفيد الأكبر المنتخب"

الاتحاد يواجه الهلال ..

علق الإعلامي هتان النجار على الأزمة الخاصة بفريق الاتحاد وغياب مجموعة من عناصره بسبب المشاركة مع المنتخب السعودي الأولمبي بنفس التوقيت.

الأزمة بدأت بعدما قرر الشهري استدعاء خمسة لاعبين من الاتحاد للانضمام للمعسكر الحالي، والذي يتزامن مع مشاركة العميد في كأس الدرعية للسوبر السعودي.

حول هذه الأزمة، علق الشهري في تصريحاته لبرنامج "في المرمى": "نقدر جميع الظروف، لكننا كنا واضحين من البداية، أخبرنا الجميع أن 1 أبريل لا مساس به، الجميع يعلم أن اللاعبين سينضمون للمعسكر قبل أسبوعين من البطولة، نحن استدعينا 23 لاعبًا فقط ورفضنا انضمام أكثر، للتركيز أكثر على الذين سيشتركون في البطولة".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

النجار كتب عبر حسابه على "X" تعليقاً على تصريحات الشهري: "نعم صحيح كلامك يا سعد ولكن للاسف لم يتم مراعاة ارتباط المنتخب الأولمبي من لجنة المسابقات فقامت بوضع بطولة السوبر في تاريخ يصادف معسكر المنتخب".

وأتبع: "الآن المفروض انك توافق استثنائياً ليتواجد لاعبو الاتحاد مع فريقهم في النهائي والمستفيد الأكبر المنتخب".