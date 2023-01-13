رسالة إلى ريال مدريد؟ كاسيميرو: أنا الآن أسعد من أي وقت مضى!

كاسيميرو يحصل على السعادة!

حقق كاسيميرو ما كان يرغب فيه بالفعل، بعد رحيله عن ريال مدريد والانضمام إلى مانشستر يونايتد، حيث كان عنصرًا هامًا في تصحيح مسار الشياطين الحمر، الذي بدأ بشكل مروع هذا الموسم، قبل أن تختلف الأمور بعد ضم لاعب الوسط البرازيلي.

بحسب تقارير صحيفة "ديلي تليجراف" البريطانية فإن كاسيميرو أخبر وكيله أنه سيحسن أداء اليونايند، بينما كان يشاهد هزيمة الفريق 4-0 أمام برينتفورد في أغسطس الماضي، وقبل انتقاله إلى النادي الإنجليزي.

ووفقًا لصحيفة "ديلي تليجراف" كان كاسيميرو أكثر إصرارًا على التوقيع مع يونايتد عندما رأى حجم المهمة التي كانت تنتظره.

كاسيميرو أثناء مشاهدته لمباراة برينتفورد على شاشة التلفزيون في منزله في مدريد مع استمرار المفاوضات بين الناديين، بدأ في إرسال رسائل إلى وكيل أعماله قائلاً: "أخبر يونايتد سأقوم بإصلاح هذا".

وذكرت الصحيفة أن مصدر مقرب من اللاعب قال: "لم يكن كاسيميرو أبدًا مرتاحًا أو سعيدًا في حياته المهنية".

الجدير بالذكر أن كاسيميرو سجل هدفين ضد كلًا من تشيلسي وبورنموث، بالإضافة إلى تقديمه لأربع تمريرات حاسمة منذ الانضمام إلى الشياطين الحمر.