رسالة إلى رونالدو .. "لا مكان للاعبين من زجاج في الدوري السعودي"

الحديث لم يتوقف عن تدخل الشمراني على رونالدو

Shahid

وجه الإعلامي وليد الفراج رسالة مبطنة إلى كريستيانو رونالدو وجميع المطالبين بحمايته في الملاعب السعودية، مفادها أن لا مكان للاعبين من زجاج في دوري روشن السعودي.

الجدل انفجر حول وجوب حماية "الدون" وأمثاله من اللاعبين الأجانب من التدخلات العنيفة عقب تدخل حمدان الشمراني عليه خلال مباراة الاتحاد والنصر في نصف نهائي كأس السوبر السعودي يوم أمس.

عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد

المغردون في تويتر انقسموا ما بين مهاجم لمدافع الاتحاد ومطالبًا بالحد من التدخلات الدفاعية العنيفة ضد النجوم وعلى رأسهم رونالدو، وبين مدافع عن اللاعب وحقه في اللعب بحماس ورجولة في الملعب.

الفراج تدخل في النقاش وانضم لمجموعة المدافعين عن الشمراني، بقوله عبر تويتر "المطالبات بحماية استثنائية لبعض اللاعبين في الدوري السعودي بسبب تكلفتهم المالية العالية هى فكرة خيالية، مبارياتنا قوية وتحتاج تعامل بدني قوي، لا مكان للاعبين من زجاج في ملاعبنا".

يُشار إلى أن رونالدو شارك في مباراتين رسميتين مع النصر منذ انضمامه له لكنه مازال يبحث عن هدفه الأول بالقميص الأصفر، وقد حمله المدرب رودي جارسيا جزء كبير من مسؤولية الخسارة أمام الاتحاد لإهداره فرصة جيدة في الشوط الأول.

Shahid