رسالة إلى جوارديولا؟ كانسيلو يكشف سر شعوره بالراحة مع تشافي!

وصف برشلونة بـ"نادي الأحلام"

خرج جواو كانسيلو لاعب برشلونة الجديد، للحديث عن تجربته القادمة مع الفريق الكتالوني بعد توقيعه من مانشستر سيتتي هذا الصيف.

كانسيلو قضى فترة صعبة مع مانشستر سيتي الموسم الماضي بسبب خلافه مع بيب جوارديولا، لينتقل إلى بايرن ميونخ في فترة إعارة قصيرة، قبل العودة مرة أخرى لناديه الذي غادره مؤخرًا إلى برشلونة في صفقة إعارة مع خيار الشراء.

وقال كانسيلو في حوار مع صحيفة "سبورت" الإسبانية عن هذه الخطوة:"سأفعل كل شيء حتى أنفجر في برشلونة، سأحاول إظهار مهاراتي وجودتي من أجل مساعدة الفريق وأتمنى أن يكون موسمًا رائعًا لنا".

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وأشاد بمدربه الجديد تشافي هيرنانديز قائلًا:"يمنحني المدرب القليل من الحرية وأنا أحب ذلك، أشعر براحة في اللعب داخل الملعب وخارجه وأنا متأكد أنني سأتأقلم مع كل ما يطلبه مني".

وأضاف:"سواء في مونتجويك أو في أي مكان آخر أريد تحقيق أشياء عظيمة لهذا النادي وجماهيره التي أظهرت إيمانها بي، إنه نادي الأحلام بالنسبة لي وكل أصدقائي يعرفون ذلك".

وفي نهاية حديثه اعترف كانسيلو أن برشلونة لم يقدم مستويات جيدة في دوري أبطال أوروبا مؤخرًا، مشيرًا إلى وجود العديد من الفرق الأخرى المرشحة بشكل أكبر من النادي الكتالوني لكن هذا لا يمنع من محاولة إعادة الفريق لمكانته القارية الصحيحة.