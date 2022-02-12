رسالة إلى لاعبي الهلال .. لا تنسوا أنفسكم أمام الأهلي المصري!

بعد مباراة نصف نهائي كأس العالم، وإحراج الهلال لتشيلسي الإنجليزي، وقفنا جميعًا ورفعنا القبعات، وصفقنا للزعيم وقلنا أننا نمتلك فريقًا يستطيع مقارعة أفضل الفرق الأوروبية، ولكن مباراة الأهلي المصري أظهرت لنا أمور كانت خفية!

هزيمة ثقيلة مستحقة تلقاها فريق نادي الهلال على يد الأهلي المصري بأربعة أهداف دون رد، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس العالم للأندية، كان من الممكن أن تكون أكبر من ذلك، تجعلنا نقف كثيرًا أمامها.

يبدو أننا انخدعنا في العقلية التي يمتلكها لاعبي الهلال، بعد مباراة تاريخية أمام تشيلسي الإنجليزي بطل أوروبا، وظهر ذلك من طريقة تعاملهم مع الأهلي المصري، حيث كان يبدو عليهم أنهم لا يعرفون قيمة المنافس.

لاعبو الهلال كان يبدو عليهم منذ الدقيقة الأولى، أنهم لعبوا المباراة من أجل التنزه فقط، وليس من أجل مقارعة بطل إفريقيا 10 مرات، وحامل اللقب مرتين على التوالي، والفريق الذي يدافع عن المركز الثالث والميدالية البرونزية بكأس العالم للأندية!

الحقيقة لم أرى الاحترام المناسب لفريق بقيمة النادي الأهلي، ما وجدته هو أداء متواضع للغاية للاعبي الهلال، الذين ظهروا بلا تركيز وبلا هوية، وكأنهم كانوا يلاعبون فريقًا متواضعًا ليس له اسم ولا تاريخ.

ببساطة، لاعبو الهلال بعد أن شرفوا الكرة السعودية والعربية أمام العالم، استطاعوا أن يفضحوه أيضًا أمام العالم، وبعد عدم منحهم الاهتمام الكافي للأهلي، فقد أهانوا الهلال بالخسارة الثقيلة التي جاءت مع الرأفة.

جماهير النصر عندما قالت العالمية صعبة، يبدو أنها كانت تمتلك رؤية لما سيحدث مع الهلال، وللأسف أثبت اللاعبين هذه المقولة، لأنه لا يوجد فريق عالمي يتعامل مع مباراة بكأس العالم للأندية بمثل هذه الطريقة.

عدسة جول 📹



فهد المفرج المشرف العام للهلال يواسي اللاعبين بعد الخسارة أمام الأهلي المصري. 🤝#الهلال_الأهلي - #المونديال_مع_جول pic.twitter.com/3y2VRtdqmD — موقع جول السعودي - GOAL (@GoalSA) February 12, 2022

كان من الممكن أن يُنهي الهلال بطولة كأس العالم للأندية بالشكل الأمثل، حتى لو كانت سيخسر المركز الثالث، ولكن بعد أن يقدموا المستوى المطلوب منهم ويحترموا الخصم، ولكن ليس بالتهاون والتعامل بكبرياء مع الخصوم حتى لو كان الأهلي المصري!

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أريد أن أقول للاعبي الهلال شيئًا واحدًا فقط، أنتم تلعبون في فريق كبير جدًا، فهو زعيم القارة الآسيوية، ولكنكم كنتم تواجهون بطل إفريقيا وواحد من أكبر الأندية العربية إن لم يكن أكبرها مع الهلال، ولكنكم لم تعطوه الاحترام الكافي، ولذلك جاء العقاب شديد الذي تستحقونه، ولكن الجماهير الزرقاء هي من دفعت الثمن.