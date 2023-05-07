رسالة من البرازيلي؟ تصرف "مهين" من فينيسيوس نحو حكم نهائي الكأس

فينيسيوس يلجأ للخطة "ب" مع الحكام قبل نهائي كأس إسبانيا

بدأ البرازيلي فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد، ينتهج نهجًا جديدًا مع الحكام في إسبانيا؛ فبعدما كان يكلفه الاحتجاج بطاقات صفراء بدأ يلجأ للتجاهل.

وتوج فينيسيوس مع ريال مدريد، أمس السبت، بلقب كأس ملك إسبانيا بعد الفوز على أوساسونا 2-1، ويعد هذا اللقب الأول في كأس الملك للبرازيلي الشاب مع ريال مدريد.

وتتوالى الانتقادات على فينيسيوس لحصوله على عدد كبير من البطاقات الصفراء هذا الموسم وصلت إلى 10 في الدوري؛ لكنه هو الآخر يحتج بتعرضه للضرب داخل الملعب دون تدخل من الحكم، وكذلك تعرضه لإهانات عنصرية من جماهير الفرق المنافسة دون رادع.

آخر ما انتُقد لأجله فينيسيوس كان تجاهله حكام نهائي كأس الملك قبيل المباراة؛ فيني صافح لاعبي أوساسونا لكنه ترك زملائه ولم يتقدم لمصافحة حكام المباراة.

وكان فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، قد دعم لاعبه مؤكدًا تعرضه للضرب دون حماية من الحكام، كما أثنى عليه معتبره أفضل جناح في العالم.