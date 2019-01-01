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دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

رسائل وداع خاصة من جماهير النصر للشامخ سعود آل سويلم

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رحيل سعود آل سويلم رسميًا عن النادي

ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

دشنت جماهير نادي النصر السعودي وسم خاص من أجل توديع رئيس النادي سعود آل سويلم بعد قراره عدم الترشح لرئاسة النادي.

وأعلن عبدالله بن زنان، المتحدث باسم النصر، رحيل سعود آل سويلم رسميًا عن النادي، وعدم ترشحه في الإعادة، يوم الأحد المقبل، لظروف شخصية.

وأكد بن زنان في سلسلة تغريدات عبر صفحته بموقع "تويتر"، على أن آل سويلم، سيظل علامة فارقة في الرياضة السعودية، وليس نادي النصر فقط.

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وتصدر هاشتاج #شكرا_يالشامخ التريند السعودي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث أظهرت جماهير العالمي دعمها الكامل لرئيس النادي الذي قدم عملاً كبيرًا مع الفريق الأول.

وأغلق في تمام الساعة العاشرة من مساء أمس الثلاثاء، الموافق 11 يونيو 2019، باب الترشح لانتخابات رئاسة الأندية، وسط غياب تقديم أي شخص لأوراقه رسميًا لتولي المنصب في النصر، حيث من المقرر أن يعاد فتح باب الترشح مرة أخرى للعالمي، يوم الأحد القادم، ولمدة 3 أيام.

يُذكر أن نادي النصر قد حقق لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين تحت قيادة آل سويلم وهو ما أرجعته بعض جماهير العالمي لمجهودات رئيس النادي.

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