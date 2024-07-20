ما مصير البرتغالي؟

أكد روي كوستا، رئيس بنفيكا البرتغالي، اهتمام ناديه بضم الثنائي جواو فيليكس نجم أتلتيكو مدريد، وريناتو سانشيز لاعب باريس سان جيرمان.

وقال كوستا، في تصريحات نقلتها "كادينا سير"، ردًا على إمكانية ضم فيليكس وسانشيز: "إنها مفاوضات جارية، ولا ينبغي أن نتحدث عن المفاوضات علنًا، هذا لا يساعد، تم ذكر العديد من الأسماء، وسيكون لدينا فريق قوي للغاية للقتال على جميع الجبهات".

وأضاف: "ليس فقط دي ماريا، عاد أيضًا إلى بنفيكا جونزالو جيديس، نريد لاعبين مميزين وإذا تمكنا من الحصول على أشخاص يعرفون المكان ويعرفون كرة القدم البرتغالية فهذه ميزة. الآن كل تلك الأسماء، كانت تكهنات، وهي الآن جزء من السوق".

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يشار إلى أن إعارة فيليكس إلى برشلونة انتهت، ومن المقرر أن يعود إلى تدريبات الروخي بلانكوس، يوم الجمعة المقبل، لبدء الاستعداد للموسم الجديد.

لكن تقارير صحفية أكدت أن المدرب دييجو سيميوني لا يريد عودة فيليكس، وتم تحديد مبلغ 60 مليون يورو لبيع اللاعب هذا الصيف.

ولا يفكر أتلتيكو سوى في بيع اللاعب، لجمع الأموال اللازمة لإجراء مجموعة من الصفقات، ما أخرج برشلونة من السباق، حيث كانت خطط الفريق الكتالوني هي الإعارة فقط.