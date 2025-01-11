“لا توجد خيارات عديدة في إيطاليا”.. يوفنتوس يرد على عروض ضم أراوخو من برشلونة!

يوفنتوس ارتبط بضم أراخو ولكن...

أثار كريستيانو جيونتولي، المدير الرياضي لنادي يوفنتوس، التكهنات حول تعاقد فريقه مع رونالد أراخو، مدافع برشلونة، خلال فترة الانتقالات الشتوية، وكذلك كولو مواني، مهاجم باريس سان جيرمان

وارتبط يوفنتوس، بالتعاقد مع أراخو، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وبالفعل قدم الفريق الإيطالي، العرض الأول لضم المدافع الأوروجوياني، إلا أن إدارة برشلونة، قد رفضته بحسب ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو".

وتحدث جيونتولي لشبكة "DAZN" بشأن الميركاتو الشتوي ليوفنتوس، وقال: "أراخو، ومواني، لاعبان جيدان، ولكن فترة الانتقالات قد بدأت للتو، نأمل أن نحصل على بعض الأخبار الإيجابية خلال الأسبوع المقبل".

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وتابع: "يجب أن نحترم العديد من المعايير المختلفة، سواء الاقتصادية او الفنية، دائمًا ما يكون من الصعب التعاقد مع لاعبين مميزين خلال شهر يناير، لذا نحتاج إلى التحلي بالصبر".

وأضاف: "بشكل عام يكون من الأفضل التعاقد مع لاعب يعرف أجواء الدوري الإيطالي، بالفعل ولكن في الوقت ذاته يجب أن ننظر حولنا إلى ما هو متاح، سنرى أنه لا يوجد خيارات كثيرة في إيطاليا".