رد على هنري، دافع عن تشافي وأبهره "المدافع" ليفاندوفسكي.. هانز فليك يفتح قلبه!

تصريحات هادئة معتادة من المدرب الألماني لكنها تحمل العديد من الرسائل

كعادته في المؤتمرات الصحفية، بدا هانز فليك مدرب برشلونة هادئًا للغاية خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فريقه ضد ريال سوسييداد في الدوري الإسباني على ملعب "ريالي أرينا - أنويتا".



وتطرق فليك إلى حالة بعض لاعبيه قائلًا إن فرينكي دي يونج يستطيع اللعب 90 دقيقة، وأكد أن كوبارسي المصاب في وجهه سيكون موجودًا، بينما كان أكثر تحفظًا في حالة كل من داني أولمو ولامين يامال.



ذكر فليك أنه تم إجراء اختبار قياسات قوة بدنية ليامال ينتظر نتيجته، بينما أولمو عانى من بعض الآلام وسيتم تحديد مسألة مشاركته من عدمها في المباراة.



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وكان من بين أبرز ما تحدث عنه فليك خلال المؤتمر الصحفي تعقيب على تصريحات تيري هنري الذي قال إن فليك استلم عملًا من المدرب السابق تشافي هيرنانديز، ولم يبن الفريق الحالي وحيدًا.



ورد على ذلك قائلًا: "أعتقد أنه من الظلم مقارنة عملي بعمل تشافي، لدي احترام كبير له كلاعب ومدرب، لقد منح اللاعبين الصغار الفرصة وعلينا منحه التقدير على ذلك، ولقد سرت على نفس المنوال".



وأشاد فليك بلاعبيه روبرت ليفاندوفسكي وإنييحو مارتينيز قائلًا إن الأول "يبهرني بسبب ما يقدمه على المستوى الدفاعي" وإن مارتينيز "من اللاعبين الذين ينبغي التجديد لهم رغم أن مسألة التعاقدات ليست من اختصاصي".

