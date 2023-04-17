رد قوي من ريال مدريد على لابورتا: من هو نادي النظام الحقيقي!

قناة ريال مدريد تبث فيديو للرد على ادعاءات جوان لابورتا!

ردود الفعل على المؤتمر الصحفي الذي عقده جوان لابورتا رئيس برشلونة حول "قضية نيجريرا" لم تستغرق وقتًا طويلاً لتظهر، حيث أكد لابورتا أن ريال مدريد هو فريق النظام، الأمر الذي لم يرضي التليفزيون الأبيض والذي أرادوا الرد عليه بعد ذلك بساعات عبر شريط فيديو تم بثه.

قال لابورتا خلال مؤتمره: "أريد أن أشير إلى نادٍ يقول أنه يشعر بالأذى، النادي الذي تم تفضيله دائمًا بقرارات التحكيم، لقد تم اعتباره فريق النظام نظرًا لقربه من القوة السياسية والاقتصادية".

وبدأت قناة ريال مدريد آلية الرد، بذكر أن برشلونة منح فرانسيسكو فرانكو حاكم إسبانيا في الثلاثينيات ثلاث ميداليات وأنه اختيره عضوًا فخريًا في النادي عام 1965.

في المقابل استمروا في الإشارة إلى أن الوزير العام لفرانكو خوسيه لويس رويز افتتح كامب نو، في حين أن فرانكو نفسه أنقذ البرسا ثلاث مرات من الإفلاس مع ثلاث عمليات إعادة تصنيف للنادي.

فيما يتعلق بالألقاب يعلقون أيضًا على فوز برشلونة بـ 8 بطولات دوري و 9 كؤوس جنراليسيمو (كأس ملك إسبانيا حاليًا) خلال تلك الفترة، مع بقاء ريال مدريد بدون لقب الدوري لمدة 15 سنة.

وذكر التقرير بضع كلمات من سانتياجو برنابيو الرئيس السابق لريال مدريد: "عندما أسمع أن ريال مدريد كان فريق النظام، فإن هذا يجعلني أريد أن أتحدث عن والد الشخص الذي يقول ذلك".