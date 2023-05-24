يضرب ولا يبالي .. "قصف جبهة" قوي من أندرسون تاليسكا بعد استخفاف حسان تمبكتي به

حرب باردة على مواقع التواصل الاجتماعي بين حسان تمبكتي؛ مدافع الشباب، والبرازيلي أندرسون تاليسكا؛ صانع ألعاب النصر، شهدتها ليلة أمس الثلاثاء، قبل ديربي الرياض وبعده.
العالمي استضاف الليث الأبيض، على ملعب الأول بارك، ونجح الأول في ريمونتادا محولًا تأخره بهدفين لفوز بثلاثية، ضمن الجولة الـ28 من دوري روشن السعودي، سجل منها تاليسكا الهدف الأول.
لكن قبل اللقاء، حاول تمبكتي التقليل من تاليسكا، عبر حسابه على تطبيق "سناب شات"، ناشرًا صورة قديمة من إحدى مواجهات الفريقين سابقًا، يظهر بها البرازيلي ساقطًا أرضًا، بينما يسيطر المدافع السعودي على الكرة.
وبعد المباراة، جاء رد تاليسكا، الذي قام بنشر صورة جمعته بمدافع الشباب، معلقًا: "لا تتحدى الثعبان أبدًا، لأنه سيلدغك".GOAL AR
جدير بالذكر أن الفوز رفع رصيد العالمي للنقطة 63 متأخرًا عن الصدارة بثلاث نقاط فقط مع بقاء جولتين على نهاية الموسم، فيما يحل الليوث في المركز الثالث بـ53 نقطة.
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