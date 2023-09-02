رد فعل غير متوقع .. بيلينجهام مصدوم من هتاف جماهير ريال مدريد!

بيلينجهام قاد ريال مدريد لتحقيق فوزًا هامًا على خيتافي...

أظهر جود بيلينجهام، لاعب ريال مدريد، رد فعل غير متوقع عقب هتاف الجماهير له، بعد تسجيله هدف الفوز أمام خيتافي في الدوري الإسباني.

وقاد بيلينجهام، فريقه لتحقيق فوزًا هامًا على حساب خيتافي، بهدفين مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الرابعة من المسابقة، إذ سجل النجم الإنجليزي هدف الفوز في الوقت المحتسب بدل الضائع.

ووصل النجم الإنجليزي صاحب الـ 20 عامًا، إلى هدفه الخامس في الدوري الإسباني، ليتصدر ترتيب هدافي المسابقة.

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وقال بيلينجهام في تصريحات عقبت اللقاء: "في لحظة الهدف كان صوت الجماهير في الملعب عاليًا، وعند قيام الجماهير بغناء أهزوجة " Hey Jude" شعرت بقشعريرة".

وتابع: "أردت أن أستدير، وأظل ساكنًا وأستمع إلى صوت الجماهير، بينما ترتعش قدمي".