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رد فعل صادم من والد إيمليانو سالا عقب إيجاد الطائرة

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والد اللاعب الأرجنتيني إيمليانو سالا يظهر رد فعل صادمًا بعد الإعلان عن إيجاد الطائرة التي كانت تقل نجله من فرنسا وإنجلترا واختفت فوق بحر المانش.

علي رفعت    فيسبوك      تويتر

أعرب هوراكيو سالا والد اللاعب الأرجنتيني إيمليانو سالا عن صدمته عندما سمع بأخبار إيجاد حطام الطائرة التي كان يستقلها نجله في طريقه لإنجلترا.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها هوراكيو وأكد خلالها أن العائلة كلها تمر بأصعب أيام حياتها وأن ما يدور حولهم بمثابة الكابوس الذي لا يمكن تصديقه.

وقال هوراكيو سالا في التصريحات التلفزيونية التي أدلى بها عقب الكشف عن إيجاد طائرة اللاعب الأرجنتيني: "لا يمكنني أن أصدق ما حدث، ما نمر به هو حلم سيء بمثابة الكابوس".

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وأضاف: "لقد كنت على تواصل مستمر مع الجميع خلال الفترة الماضية، كل يوم كنا نتواصل رغم صعوبة الظروف وطرق الاتصال بكافة أشكالها".

وأكمل: "لقد استمروا في القول بأنهم يبحثون لكنهم لم يقولوا لي كلمة واحدة عن إيمليانو أو عن الطائرة التي كان يستقلها نجلي في طريقه لإنجلترا".

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جدير بالذكر أن طائرة سالا كانت قد تم العثور عليها قبل ساعات، لكن لم يتم ذكر أي شيء عن إيجاد سالا نفسه أو الطيار الذي كان يقودها حتى تلك اللحظة.

 

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