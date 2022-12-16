رد صادم من مورينيو على إمكانية تدريبه منتخب البرتغال

هل يعود مورينيو للعمل في بلاده؟

رفض جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق روما الإيطالي، التعليق على التكهنات المحيطة بمستقبله وإمكانية انتقاله لتدريب منتخب البرتغال.

الاتحاد البرتغالي لكرة القدم أعلن أمس، الخميس، عن إقالة فرناندو سانتوش، بعد الخروج الصادم من بطولة كأس العالم قطر 2022 في دور الثمانية أمام المغرب.

ومع وصول مورينيو إلى البرتغال مع بعثة فريق روما، حاولت وسائل الإعلام الاستفسار من مدرب الذئاب عن إمكانية خلافته لسانتوش بتدريب الفريق.

ولكن مقطع الفيديو الذي انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، ظهر فيه مورينيو وهو يتجاهل كل هذه الأسئلة، حيث رفض التعليق على الأمر واستمر في السير متجاهلًا جميع الصحفيين.

جدير بالذكر أن بعض التقارير أشارت إلى أن مورينيو قد يعمل كمدرب لروما والبرتغال في نفس الوقت، وليس من الضروري تخليه عن وظيفته مع الفريق الإيطالي.