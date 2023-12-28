وكيل رومارينيو يرد رسميًا بعد أنباء "تسريح" اللاعب من الاتحاد

أول رد رسمي على رحيل رومارينيو من نادي الاتحاد

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كشف ليوناردو أوليفيرا، وكيل أعمال النجم البرازيلي رومارينيو، مهاجم نادي الاتحاد السعودي، عن حقيقة رحيل اللاعب عن عملاق جدة، خلال الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2024".

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رومارينيو ضمن 4 أسماء أجنبية، ترددت أنباء عن رحيلهم من الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، خلال الميركاتو الشتوي؛ في محاولة للعودة إلى المنافسة مجددًا، عقب انهيار النتائج مؤخرًا.

أوليفيرا نفى في تصريحات مع صحيفة "الميدان الرياضي"، مساء اليوم الخميس، وجود مفاوضات بين النجم البرازيلي مع أي نادٍ آخر؛ مثلما تردد في وسائل الإعلام.

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وأكد وكيل رومارينيو، على أن اللاعب يركز كليًا مع نادي الاتحاد - حاليًا -؛ من أجل الخروج من كبوة النتائج التي يُعاني منها الفريق الأول، في الموسم الرياضي الحالي.

وانضم رومارينيو إلى الاتحاد في صيف 2018، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجزيرة الإماراتي؛ محققًا ثنائية دوري روشن السعودي للمحترفين وكأس السوبر المحلي.

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