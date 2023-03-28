ردًا على هجومه .. نجم توتنهام: نؤيد قرار النادي بإقالة كونتي!

علي سمير
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Antonio Conte Heung-min Son Tottenham post-match 2022-23Getty Images
توتنهامالدوري الإنجليزي الممتازأنطونيو كونتي

المدرب الإيطالي خرج للهجوم على اللاعبين في العلن

أصر ديان كولوشيفسكي لاعب نادي توتنهام الإنجليزي، على وجود حالة من التأييد داخل الفريق لإقالة المدرب أنطونيو كونتي.

الإيطالي تمت إقالته من منصبه بعد 18 شهرًا مع الفريق اللندني، بعد هجومه العنيف على اللاعبين والنادي بعد التعادل 3/3 مع ساوثامبتون بالدوري الإنجليزي.

وقال كولوشيفسكي عن رأيه في إقالة كونتي خلال تصريحاته مع شبكة"Fotbollskanalen":"أنا لست من يتخذ القرارات في النادي، أيا كان المدرب فنحن كلاعبين سنتقبله ونلعب له ولأي شخص آخر".

وأضاف:"النادي اتخذ هذا القرار لأنهم يعتقدون أنه الأفضل ونحن كلاعبين نقف وراء ذلك".

وتابع:"إنه أمر محزن عندما يرحل الشخص الذي اقتربت منه، ولكن الحياة تستمر وعلينا المضي قدمًا، لقد كان شخصًا مهمًا للغاية وتعلمت الكثير منه وسأتذكره دائمًا".

جدير بالذكر أن بعض التقارير الإنجليزية سبق أن أشارت إلى سعادة بعض اللاعبين في توتنهام بإقالة كونتي، بعد أن سئموا من الطرق التدريبية للمدرب الإيطالي.

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