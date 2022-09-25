ردًا على مبادرة منتخبات أوروبا .. دعوة للعرب لارتداء علم فلسطين في كأس العالم قطر 2022

"حب واحد" وعلم أوكرانيا سيظهران في مونديال 2022، فهل تحضر فلسطين؟

يبدو أن كأس العالم قطر 2022 سيشهد عرضًا لكثير من القضايا المثيرة بعيدًا عن عالم كرة القدم، إذ يقود صانع المحتوى الرياضي على منصة "يوتيوب" محمد عدنان، دعوة لنصرة القضية الفلسطينية من خلال المونديال.

الحدث العالمي من المقرر أن يقام خلال الفترة من 20 نوفمبر وحتى 18 من ديسمبر المقبل، على أرض قطر، لأول مرة في الخليج والمنطقة العربية.

وستشهد هذه النسخة مشاركة 32 منتخبًا لآخر مرة، قبل زيادة عدد المنتخبات المشاركة بدايةً من نسخة 2026 لـ48 منتخبًا.

مبادرات أوروبية لنصرة المثليين وأوكرانيا:

"حب واحد" شعار حملة أُطلقت خلال الفترة الماضية في عدة دول أوروبية، لدعم المثليين، سيشارك بها عدة منتخبات أوروبية سواء في كأس العالم أو كأس أمم أوروبا.

ثماني منتخبات مشاركة في مونديال قطر ضمن هذه الحملة، هم: هولندا، إنجلترا، بلجيكا، الدانمارك، فرنسا، ألمانيا، سويسرا وويلز.

الحملة تعتمد على ارتداء قادة المنتخبات لشارة تحمل رمز القلب ملونًا بألوان علم المثليين، مع عبارة "OneLove".

هناك فئة كذلك ستدعم أوكرانيا، التي أقامت ضدها روسيا مؤخرًا حربًا، يقودها روبرت ليفاندوفسكي؛ قائد منتخب بولندا، الذي أعلن رسميًا أن شارته ستحمل اللونين الأزرق والأصفر، الخاصة بعلم أوكرانيا.

دعوة عربية للرد على مبادرات أوروبا:

هذه الدعوات الأوروبية، دفعت اليوتيوبر العربي محمد عدنان لإطلاق دعوته الخاصة لنصرة القضية الفلسطينية.

تحت شعار "المعاملة بالمثل .. تريدونها حرية؟، حسنًا فلتكن!"، دعا عدنان الأربعة منتخبات العربية التي ستشارك في المونديال؛ قطر، السعودية، تونس والمغرب، لحمل شارات ملونة بعلم فلسطين.

وبدأت حملة عدنان في الانتشار، إذ قوبلت بإشادة كبيرة من قبل عدد من الشباب العربي، والمشاهير على رأسهم الإعلامي أيمن جادة، الذين طالبوا الرباعي العربي بتفعيل الفكرة على أرض الواقع.

يذكر أن قطر تقع في المجموعة الأولى رفقة منتخبات الإكوادور، السنغال وهولندا.

فيما تأتي السعودية في المجموعة الثالثة مع الأرجنتين، المكسيك وبولندا.

وتحل تونس في المجموعة الرابعة، رفقة فرنسا، أستراليا والدانمارك.

أما المغرب فتأتي ضمن المجموعة السادسة مع منتخبات بلجيكا، كندا وكرواتيا.