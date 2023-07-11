ردًا على برشلونة؟ ميسي يؤكد .. لم يذهب إلى إنتر ميامي للراحة!

إنذار من ميسي للمنافسين

تحدث النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، عن تجربته الجديدة مع فريق إنتر ميامي الأمريكي.

وانتقل ميسي، إلى إنتر ميامي في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع فريق باريس سان جيرمان، رغم انتشار تقارير باقترابه من العودة لفريق برشلونة أو الانتقال للهلال السعودي.

وقال ميسي في حديثه لتليفزيون الأرجنتين العام: "أنا سعيد بقراري ومستعد ومتشوق للتحدي الجديد، عقليتي لن تتغير وسأستمر في الأداء على أعلى مستوى لنفسي ولفريقي الجديد ".

وعلق ميسي على قيادته للأرجنتين للفوز بمونديال قطر 2022: قائلًا" كنا متحدين للغاية وأقوياء في مواجهة الشدائد وقدمنا أداء تاريخي على الرغم من الاختبار الصعب بعد الهزيمة في أول مباراة لنا أمام السعودية لأننا لم نعرف كيف سوف نرد ".

وأضاف: "مررت بمواقف صعبة في الأرجنتين وتعرضت لانتقادات كثيرة لكن رأيت أن هناك جيلًا من اللاعبين دافعوا عني حتى الموت وقاتلوا مع أشخاص آخرين للدفاع عني وهذا بالنسبة لي كان شئ عظيم".

ومن المقرر تقديم ميسي للإعلام والجماهير من جانب نادي إنتر ميامي يوم الأحد القادم.