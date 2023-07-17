ردًا على أنباء الخسائر المالية واللعب المالي النظيف .. ريال مدريد يعلن ميزانيته!

النادي الملكي يرد في بيان رسمي.

أعلن نادي ريال مدريد عن ميزانيته للعام المالي المنصرم 2022/23 بعد ساعات من انتشار أنباء عن وقوعه في أزمة مالية جديدة.

جاء هذا في بيان رسمي أصدره الملكي، وأكد من خلاله أن الفريق خرج بنتائج إيجابية تقدر بحوالي 12 مليون يورو رغم الأخبار التي نشرت عكس ذلك.

وأوضح الملكي خلال بيانه: "بلغت عائدات موسم 2022/23 دون احتساب انتقالات اللاعبين 843 مليون يورو، أي بزيادة قدرها 17% عن العام السابق وتجاوزت للمرة الأولى العائدات الخاصة بعام للوباء والتي بلغت 757 مليون يورو في 2018/19.

كما أوضح البيان التكلفة النهائية لتجديد ملعبه التاريخي سانتياجو برنابيو، حيث كلف بحسب البيان 893 مليون يورو طوال فترة التطوير، وسيتم تسديد أول قسط من قيمة القرض الخاص به في العام المالي القادم ويبلغ 34 مليون يورو.

جدير بالذكر أن صحيفة "ذا تلجراف" كانت قد أكدت قبل عدة أيام على وجود تلاعب في ميزانية النادي الملكي، قد يتم النظر إليها على أنها مخالفات مرتبطة باللعب المالي النظيف.