ردًا على المنتقدين .. "هذا كريستيانو رونالدو وليس حمود الفشقة!"

سخر الإعلامي الرياضي محمد الدويش، من الساخرين من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر، على الرغم من تألقه رفقة العالمي خلال الفترة الماضية.
ونجح رونالدو في تسجيل 8 أهداف في 5 مباريات فقط ببطولة دوري روشن للمحترفين حتى الآن، وعلى الرغم من ذلك يقوم البعض بانتقاده.
ونشر الدويش عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، أن رونالدو مكانته كبيرة وليس مثل أي لاعب.
وجاء نص تغريدة الدويش كالآتي: "إذا ما سجل قالوا منتهي وإن سجل قالوا من الحارس والدفاع، تراه كريستيانو رونالدو وليس شردان أو حمود الفشقة".
وقاد رونالدو نادي النصر لتحقيق الفوز على ضمك بثلاثة أهداف دون رد، سجلها جميعًا النجم البرتغالي، ليستمر العالمي في صدارة ترتيب دوري روشن للمحترفين.
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