ردًا على المقاطعة؟ الاتحاد الدولي يخطط لتغيير عدد فرق الدوريين الإنجليزي والإسباني!

الصراع مستمر بين الفيفا والدوريات المحلية

مخاوف جديدة تظهر لدى الدوريات الأوروبية الكبرى في العالم، من محاولات للاتحاد الدولي لكرة القدم لخفض عدد الأندية إلى 18 فريقًا لكل بطولة.

الفترة الأخيرة شهدت حالة من الصراع بين رابطتي الدوري الإسباني والإنجليزي ورابطة اللاعبين المحترفين، في مواجهة الاتحاد الدولي، بسبب بطولة كأس العالم للأندية بشكلها الجديد في 2025، وإمكانية تأثيرها السلبي على اللاعبين بعدم حصولهم على راحة صيفية.

صحيفة "ذا صن" البريطانية، قالت إن فيفا يخطط حاليًا لتقليص عدد الفرق في الدوريات الإسباني والإنجليزي والإيطالي، حيث يتنافس فيهم 20 فريقًا، عكس الفرنسي والألماني، ويصل عدد الفرق بهما إلى 18 فقط.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأشارت الصحيفة إلى أن الخطة الحالية للاتحاد هي المساواة بين الدوريات الكبرى، ليكون عدد الفرق بهم 18 فريقًا فقط، وذلك لتقليل عدد المباريات التي تخوضها الأندية، مما يخفف الضغوط البدنية على اللاعبين.

ولكن من غير المتوقع أن توافق الدوريات على هذه المقترح، خاصة في إنجلترا، لأن هذه الفكرة ظهرت مؤخرًا ولكن تم استبعادها تمامًا بالإجماع.

جدير بالذكر أن الأندية الإنجليزية والإسبانية، سبق أن هددت بمقاطعة مونديال الأندية بشكل كامل، بسبب المخاوف من أن الجدول الزمني يضع عبئًا كبيرًا على الأندية المتنافسة، كما هددت باتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد الفيفا.