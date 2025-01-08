ردت على رافينيا وتحدثت عن مصير أولمو.. نائبة لابورتا تفتح كل الملفات في برشلونة!

هل تنقلب الأمور في قضية تسجيل أولمو وفيكتور؟

دافعت نائبة رئيس نادي برشلونة إيلينا فورت عن إدارة جوان لابورتا ومجلسه في القضايا المختلفة التي تعد حديث الساعة حاليًا داخل النادي الكتالوني.

فورت قدمت توضيحات بشأن قضية تسجيل داني أولمو وباو فيكتور، التي ترفضها حتى الآن رابطة الدوري الإسباني والاتحاد، وأوضحت في مقابلة أجريت على شبكة "راديو كتالونيا 1" أنه "لم يكن هناك إهمال أو أداء إداري ضعيف من قبل النادي".

بل على العكس من ذلك، كان العمل الذي قام به برشلونة بشكل استباقي هو الذي سمح بوجود احتمالات اليوم بأن تمنح لجنة الانضباط الرياضي التدبير الاحترازي المطلوب، والذي سيجعل برشلونة متمكنًا من تسجيل أولمو وفيكتور قبل نهائي كأس السوبر الإسباني إن وصل برشلونة إليه.

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وأكدت فورت: "لم نتلق أي إخطار، وليس لدينا أي معلومات حتى الآن عن الحكم النهائي، نحن على يقين بأننا على حق، الأخبار تنتشر هنا ونأمل أن تتحقق، ليس الأمر سهلاً بالنسبة لنا".

وردت على تصريحات قائد الفريق، رافينيا، حول الصورة التي يصدرها الأداء الإداري للنادي فقالت: "النادي لا يعطي صورة سيئة، برشلونة نادٍ قوي للغاية قام بعمل رائع، وعندما نتحدث عن الافتقار إلى الاحترافية، فهذا يعني عدم احترام لكل من ينتسب إليه!".

وعددت إنجازات برشلونة إداريًا في ظل المجلس الحالي فقالت: "لقد مر برشلونة بأوقات صعبة للغاية حين فاز لابورتا بالانتخابات، وقد أنقذنا النادي، وأطلقنا تجديد الملعب، واستعدنا قاعدة 1:1 للعب النظيف، برشلونة لم يعد تتدخل فيه رابطة الدوري الإسباني أو أي مؤسسات أخرى".

وفيما يتعلق بالعودة إلى "سبوتيفاي كامب نو" قالت فورت: "حتى اليوم ليس لدينا تاريخ عودة، على الرغم من أنه سيكون هذا الموسم على الأرجح لكننا سنعود عندما نستطيع".