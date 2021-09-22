ردة الفعل الأولى.. لابورتا يتخذ قراره بعد بيان كومان الناري!

الهدوء هو الحل..

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن رئيس برشلونة جوان لابورتا قرر عدم الرد على المدرب رونالد كومان بعد بيانه الناري الذي ألقاه للصحف في الساعات القليلة الماضية.

وكان كومان قد فاجأ الجميع خلال المؤتمر الصحفي لمباراة قادش ورفض أن تُطرح عليه أسئلة وأخذ في قراءة بيان حول عمله الفترة الماضية مع برشلونة، في إشارة لإدراكه أنه يعيش لحظاته الأخيرة في كامب نو.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "سبورت" فإن لابورتا اتخذ قراره بالتزام الصمت والهدوء انتظارًا لما سيحدث في مباراة قادش ومن ثم تقرير مستقبل كومان.

لابورتا علم قبل إلقاء كومان البيان برغبة الهولندي في فعل ذلك، وقد أبلغ قسم الاتصالات بمنع المدرب من ذلك والاكتفاء بظهوره التقليدي في المؤتمر الصحفي وفعل ما يريد هناك.

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البيان كان قرارًا أحاديًا من قبل رونالد كومان، صحيح أن الهولندي أبلغ اللاعبين والإدارة نيته في هذا الصدد، لكن لا يعني ذلك قبولهم لتلك الخطوة أو قيامه بالتشاور معهم قبل إلقاء كلماته.

برشلونة افتتح موسمه بصورة جيدة، حيث فاز في مباراتين وتعادل في أخرى، لكن بدأ الانهيار منذ الهزيمة على يد بايرن ميونخ بثلاثية في دوري أبطال أوروبا، وتبعها حديث عن إقالة محتملة لكومان.

ما زاد الأمور سوءًا كان تعادل البرسا في آخر المباريات بالليجا مع غرناطة، ومن بعده بدأت الصحف في طرح أسماء من سيخلف كومان على دكة بدلاء النادي الكتالوني.

الجدير بالذكر أن إقالة كومان الآن وقبل نهاية عقده في يونيو 2022 بصورة عامة ستكلف خزائن برشلونة 12 مليون يورو.