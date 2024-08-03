رحيمي على رادار أوروبا.. ثلاثة أندية من الدوريات الكبرى تطمح لضم نجم الأولمبياد!

أداء مبهر لأسد الأطلس في باريس

ربما آن الأوان للانتقال إلى اعلى مستوى في أوروبا.. هذه هي الكلمات التي أنهى بها الصحفي الفرنسي ذو الأصول الجزائرية نبيل جيليت حديثه عن المغربي المتألق سفيان رحيمي.

رحيمي هو هداف أولمبياد باريس 2024 برصيد 5 أهداف، وقد قاد أسود الأطلس إلى نصف النهائي في الأولمبياد للمرة الأولى في تاريخهم.

يؤكد جيليت صحفي "فرانس فوتبول" أن رحيمي مطلوب على رادار كل من فياريال الإسباني وليون الفرنسي وشتوتجارت الألماني.

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خريج مدرسة الرجاء البيضاوي العريقة، يملك عامًا واحدًا في عقده الحالي مع العين الإماراتي، الذي لن يتركه بسهولة عقب التألق المبهر في أولمبياد باريس.

الكل ينتظر مستقبل سفيان رحيمي عقب الأولمبياد، حتى لو كان رحيمي نفسه لا ينتظر إلا نهاية الألعاب الأولمبية بالوصول مع المغرب لأبعد مكان ممكن.