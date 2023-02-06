رحيل نجم برشلونة؟ حقيقة اهتمام بايرن ميونخ بضم فاتي

الكشف عن حقيقة مفاوضات بايرن ميونخ مع فاتي

كشفت تقارير صحفية اليوم الاثنين عن أنباء ارتباط اللاعب أنسو فاتي، نجم فريق برشلونة الإسباني بالانتقال لفريق بايرن ميونخ الألماني.

ويحاول فاتي العثور على أفضل مكان له داخل فريق برشلونة بعد تراجع مستواه بالفترة الأخيرة، ورغم ذلك يصل له العديد من العروض للرحيل.

ووفقًا لصحفي جريدة "بيلد" كريستيان فالك، فإن العروض من الأندية لضم فاتي لن يكون من ضمنهم نادي بايرن ميونخ.

ويحظى نجم برشلونة الشاب باهتمام كبير من الأندية لضمه وخاصة فريق مانشستر يونايتد، ويثق مدرب برشلونة تشافي هيرنانديز، بأن أنسو سيعود كما كان من قبل.

ولم يحسم النادي الإسباني قراره برحيل فاتي أو عدمه ويدرس الوضع الحالي وإذا كان العرض جيد ويستند دائمًا إلى معايير اقتصادية فسترى الإدارة.

وأبدى نادي بايرن ميونيخ اهتماه بلاعبي فريق برشلونة مؤخرًا فعلى سبيل المثال رغبته في ضم الثنائي بيدري وجافي.