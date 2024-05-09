رحيل مبابي سيخلق "جالاكتيكوس" لإنريكي.. 5 أسماء مقترحة لتدعيم باريس سان جيرمان!

هكذا يستعد العاصميون لتعويض رحيل نجمهم الأبرز

سيترك رحيل كيليان مبابي عن باريس سان جيرمان أثرًا سلبيًا من الناحية الرقمية على هجوم باريس سان جيرمان، فهو أهم هدافي النادي الباريسي عبر التاريخ.

لقد نجح مبابي في تسجيل 40 هدفًا على الأقل في كل موسم له مع الفريق الباريسي، حصيلة لا يمكن أن تجد لاعبًا يحققها بسهولة من بعده.

لكن التقارير القادمة من فرنسا، تشير إلى أنه على الرغم من فقر المردود التهديفي لباقي عناصر المنظومة الهجومية لباريس سان جيرمان، يثق المدرب لويس إنريكي في أن رحيل مبابي سيكون إيجابيًا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

إنريكي يرى أن رحيل مبابي سيكون فرصة لتشكيل الفريق وفقًا لهويته الخاصة دون أن يتمحور حول نجم واحد، وهو شيء يحبذه إنريكي دائمًا.

دعونا لا ننسى البراح المادي الذي سيمنحه رحيل مبابي عن باريس، 200 مليون يورو ستكون فورًا تحت أمر المدرب إنريكي هي حصيلة ما يتقاضاه مبابي سنويًا على وجه التقريب.

صحيفة "ليكيب" أشارت إلى أن هناك أهدافًا ساخنة لخلافة مبابي وتشكيل فريق مميز لباريس سان جيرمان، الأسماء المقترحة هي فيكتور أوسيمين ورافاييل لياو وخفيتشا كفاراتسخيليا وبرناردو سيلفا، بينما يمكن استعادة تشافي سيمونز المعار إلى لايبزيج أيضًا والذي توهج بشدة مع الفريق الألماني هذا الموسم.